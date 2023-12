Palermo, gli spari in via Isidoro La Lumia: individuato il presunto autore

Pare che a esplodere 7 colpi di pistola al culmine di una violenta rissa sia stato un 30enne con precedenti.

Identificato il presunto autore della sparatoria registrata in via Isidoro La Lumia a Palermo nella notte dello scorso 9 dicembre. Si tratterebbe di un ragazzo con precedenti.

Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio.

Sparatoria di via La Lumia a Palermo, le indagini

Secondo una prima ricostruzione, il giovane – un ragazzo di 30 anni – avrebbe esploso 7 colpi di pistola al culmine di una rissa (presumibilmente per futili motivi) nei luoghi della movida dello Sperone. Nel corso delle indagini, gli inquirenti avrebbero identificato il 30enne – con precedenti per rapina – come il possibile autore del gesto di violenza che ha scatenato il panico in un luogo molto frequentato, soprattutto nel fine settimana, della movida.

Proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire i dettagli della sparatoria e per individuare le altre persone coinvolte nei recenti fatti di via Isidoro La Lumia.

Violenza davanti alla discoteca

Un’altra violenta rissa si è registrata nella notte tra venerdì e sabato scorsi davanti a una discoteca situata in via Pasquale Calvi, sempre a Palermo. Sarebbero stati i residenti – spaventati per le urla in strada – ad avvertire le forze dell’ordine, esasperati di fronte all’ennesimo caso di mala movida nel capoluogo regionale.

Immagine di repertorio (Pistola e proiettili, Foto di Brett Hondow da Pixabay)