Movida spaventosamente violenta a Palermo, ancora una rissa davanti alla discoteca

Polizia e carabinieri allertati dai residenti di via Pasquale Calvi dopo l'ennesimo episodio di violenza nei luoghi della movida palermitana.

Maxi rissa davanti a una discoteca situata in via Pasquale Calvi a Palermo: dei gruppi di giovani si sarebbero scontrate in uno dei luoghi della movida più noti della città.

Un episodio di violenza – l’ennesimo nel capoluogo regionale – che ha destato la rabbia e la preoccupazione dei cittadini e dei residenti dell’area, che temono che un giorno una di queste liti possa concludersi in tragedia.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Palermo, la maxi rissa davanti alla discoteca

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, dei giovani sarebbero rimasti coinvolti in una violenta rissa fuori dal locale. Urla, pugni e calci: un copione purtroppo ben noto ai cittadini dell’area, cuore pulsante della movida palermitana. Sarebbero stati proprio i residenti della zona a contattare le forze dell’ordine, spaventati dalle urla.

Sul posto sono accorse volanti della polizia e gazzelle dei carabinieri per ripristinare la calma, ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i giovani coinvolti nel terribile episodio di violenza.

Sempre più episodi

La rissa registrata nella notte in via Pasquale Calvi, purtroppo, è solo l’ultima di una lunga serie. Appena una settimana fa, tra i palazzi di via Quintino Sella e via Isidoro La Lumia i residenti avevano lanciato l’allarme dopo aver udito degli spari nel cuore della notte. Anche in questo caso, secondo una prima ricostruzione, si era trattato di una lite degenerata.

Un video, diffuso sui social, avrebbe ripreso l’intera scena, compreso il fuggi fuggi generale scatenato dall’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.

Anche lo scorso 16 novembre si era registrata una violenta rissa nei luoghi della movida palermitana, per l’esattezza tra il “Pub George Best” e il “Pub Drunks” (chiusi temporaneamente dopo un provvedimento di sospensione della Questura locale).

Immagine di repertorio