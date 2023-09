Si torna a sparare a Catania, pregiudicato ferito vicino al porto

Il 37enne ferito sarebbe figlio di un uomo vicino al clan Mazzei. Si indaga sull'accaduto.

Nuova sparatoria a Catania, per l’esattezza in via Domenico Tempio, nei pressi del porto: il ferito è un pregiudicato di 37 anni.

Sono in corso le indagini.

Sparatoria vicino al porto di Catania

L’episodio si è svolto la scorsa notte. Secondo una prima ricostruzione, il 37enne sarebbe stato ferito alla caviglia con una pistola. L’uomo si sarebbe recato al Pronto Soccorso dell’ospedale San Marco per ricevere le cure necessarie: secondo i sanitari, non sarebbe in pericolo di vita e avrebbe riportato ferite guaribili in 30 giorni.

La Squadra Mobile di Catania indaga su quanto accaduto. Pare che il 37enne, seppur non direttamente esponente della criminalità organizzata etnea, sia figlio di un uomo vicino al clan Mazzei. Non è chiaro se l’agguato sia da ricondurre a questa circostanza o ad altre questioni.

Il precedente di Nesima

Lo scorso luglio un’altra sparatoria, questa volta nel quartiere catanese di Nesima, ha portato alla morte di un albanese di 27 anni di nome Kastriot Ismailaj e al ferimento grave di un altro uomo, Carmelo Leonardi. Tre le persone fermate dopo il terribile episodio di violenza. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il fatto di sangue in questione sarebbe “riconducibile a contesti illeciti“, anche se il movente rimane un mistero.

Immagine di repertorio