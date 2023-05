Spari durante la festa di Sant’Alfio, 32enne gambizzato in mezzo alla folla a Lentini

Momenti di tensione a Lentini, un 32enne è stato gambizzato durante la festa in onore di Sant'Alfio. Si indaga.

Un uomo di 32 anni di Lentini, in provincia di Siracusa, è stato colpito alle gambe la scorsa notte durante i festeggiamenti in onore di Sant’Alfio, Patrono della città.

In base alle prime informazioni, il ferito sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola esploso in via Regina Margherita, a poca distanza da piazza Oberdan, poco prima delle 4 del mattino.

Lo sparo in mezzo ai fedeli

Lo sparo sarebbe avvenuto mentre era in corso uno spettacolo pirotecnico, in concomitanza con il rientro in chiesa del Santo Patrono, probabilmente per confondere il suono emesso dall’arma con quello dei fuochi d’artificio.

Nessuno dei presenti, infatti, si sarebbe accorto di quanto accaduto e non si registrerebbero altri feriti. Un colpo di fortuna, se si pensa che per le strade di Lentini, durante la festa di Sant’Alfio erano presenti numerose persone.

La sparatoria sarebbe avvenuta al culmine di una lite per futili motivi alla quale avrebbero partecipato più persone. La persona ferita è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Lentini per ricevere le cure del caso. Sono attualmente in corso le indagini della Polizia per identificare l’autore.