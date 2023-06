Dagli spari nel chiosco di Librino alla fuga, arrestato a Roma pregiudicato “pronto a tutto”

Ritenuto potenzialmente pericoloso e con numerosi precedenti alle spalle, l'uomo era irreperibile da febbraio: i carabinieri lo hanno trovato in un B&B di Roma.

Lo scorso 9 giugno, i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Catania Fontanarossa – con l’aiuto dei militari di Roma Monte Sacro – hanno eseguito nella capitale un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del pluripregiudicato Angelo Campione, accusato di lesioni aggravate, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione.

L’uomo, catanese classe 1985, era destinatario di un ordine di carcerazione dal 21 marzo 2023 su ordine del gip etneo. Il pericoloso catturando, sottoposto alla detenzione domiciliare a Catania con una condanna residua da scontare di ben 23 anni ma di fatto irreperibile da febbraio 2023, nello stesso mese avrebbe ferito al piede il gestore di un chiosco situato in viale Nitta a Librino con un colpo di arma da fuoco.

Spari al gestore di un chiosco di Librino, arrestato Angelo Campione

Il gravissimo gesto, dal quale poi è scaturita anche la sospensione per sette giorni della licenza dell’esercizio commerciale, sarebbe stato commesso per futili motivi e in orario serale, quando il locale era particolarmente affollato, con il rischio quindi di coinvolgere e ferire avventori e passanti. Dalle prime dichiarazioni raccolte, Campione aveva avuto un diverbio con un altro cliente e aveva estratto la pistola; il gestore, temendo gravi conseguenze, lo avrebbe invitato ad allontanarsi dal luogo, venendo per questo motivo raggiunto dal colpo di arma da fuoco.

Immediate le indagini avviate dai militari dell’Arma, che attraverso attività investigative di natura tecnica e “tradizionali” – acquisizione di telecamere, sommarie informazioni, intercettazioni –, avrebbero documentato gravi e univoci elementi di colpevolezza a carico di Campione, permettendo anche di recuperare l’arma utilizzata, una pistola F.N. Browning semiautomatica calibro 9×21 mm, rubata a Cardeto (RC) nel 2022 e trovata in un palazzo in via del Maggiolino a Librino. I successivi accertamenti balistici, svolti dal Ris di Messina, avrebbero confermato l’utilizzo dell’arma durante il fatto criminoso.

Le indagini e la misura cautelare

Identificato il presunto autore della cruenta aggressione, i carabinieri operanti, supportati dai colleghi del Nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania, hanno quindi eseguito un’articolata e complessa attività tecnico-investigativa, volta alla cattura del pericoloso pregiudicato, che già in passato si era responsabile di analoghi episodi di violenza e che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, sarebbe stato in grado di poter contare su una ampia cerchia di fiancheggiatori e, di conseguenza, sulla possibilità di cambiare frequentemente rifugio, utenza telefonica e mezzi sui quali spostarsi. Durante questi ultimi 3 mesi, gli inquirenti sono riusciti a fare “terra bruciata” attorno ad Angelo Campione, individuandolo in un B&B di Roma, dove aveva trovato rifugio con l’aiuto di alcuni familiari.

Lo scorso 9 giugno, i carabinieri hanno quindi attivato le operazioni per catturare Campione e impedire che commettesse altri delitti: in passato, si sarebbe dimostrato “pronto a tutto”, persino a commettere un sequestro di persona. Lo scorso 24 maggio, dopo essersi accorto del pedinamento dei militari in zona Nesima a Catania, avrebbe abbandonato l’auto a noleggio sulla quale stava viaggiando e avrebbe costretto il conducente – sotto minaccia – ad aiutarlo a fuggire. Adesso Angelo Campione si trova nel carcere di “Regina Coeli” a Roma.