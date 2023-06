Sport Bonus 2023, slitta il termine per l’invio delle domande: nuova data e procedura

Proroga per i termini della presentazione delle domande per richiedere lo Sport Bonus 2023. Ecco la nuova data entro la quale fare richiesta.

Sono stati prorogati i termini di scadenza della prima finestra per la presentazione delle domande per lo Sport Bonus 2023. Lo ha annunciato sul proprio sito il Dipartimento per lo Sport del Governo.

Lo slittamento è dovuto alla chiusura del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantesche prevista dal 26 giugno 2023 al 1° luglio 2023, oltre all’esigenza di “consentire alle imprese interessate ulteriori erogazioni liberali nell’ambito del provvedimento in parola”.

La misura dello Sport Bonus 2023 era stata introdotta dalla Legge di Bilancio del 2019 ed è stata mantenuta con il varo della Manovra 2023 avvenuto lo scorso dicembre.

Sport Bonus 2023, chi può richiederlo

Il contributo è rivolto, per l’anno in corso, alle imprese alle quali viene riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.

Il limite dell’importo erogabile per le imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui, riferiti al 2022. L’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può superare la somma dei 15 milioni di euro per l’anno in corso.

Sport Bonus 2023, quando e come inviare le domande

Il termine precedente era fissato dopo 30 giorni l’apertura della finestra avvenuta il 30 maggio scorso. Adesso, la nuova data entro la quale si dovrà inviare la richiesta per accedere allo Sport Bonus 2023 è il 15 luglio 2023. Le domande dovranno essere inviate entro le 23.59 di quella data.

Esclusivamente per le imprese che hanno già effettuato la richiesta di usufruire dello Sport bonus 2023, il Dipartimento dello Sport ha comunicato la procedura da seguire:

Inviare la domanda agli indirizzi mail: ufficiosport@pec.governo.it e per conoscenza a sport@governo.it , entro le 23:59 del 15 luglio 2023, indicando nell’oggetto “Sport Bonus 1° finestra 2023 – seconda istanza + la denominazione impresa + codice fiscale”;

Il Servizio Primo del Dipartimento invierà alla sola mail (non PEC) del richiedente, indicata nel modello di richiesta, un numero di codice seriale identificativo ed univoco.

Sport Bonus, i documenti da inviare

Dovranno essere trasmessi i seguenti allegati:

Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità;

Visura camerale dell’impresa erogatrice;

Contratto di affitto o concessione dell’impianto sportivo interessato dall’intervento;

Dichiarazione in carta libera del soggetto beneficiario della volontà di accettare l’erogazione liberale, con indicazione dell’importo e del tipo di lavori che intende realizzare (nuova opera, restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia).

Per scaricare il modulo per la richiesta è necessario cliccare sul link messo a disposizione dalla piattaforma (clicca qui).

Foto di repertorio