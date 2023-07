Auto va in panne e rischia di perdere il matrimonio: vigili del fuoco accompagnano sposa

Incredibile e curiosa storia a Bolzano: l'auto che doveva portare la sposa in chiesa si è guastata. I vigili del fuoco salvano matrimonio

Una storia molto curiosa e allo stesso tempo romantica arriva da Bolzano.

Per una coppia, infatti, il più bel giorno della loro vita rischiava di diventare il giorno da dimenticare.

L’auto che doveva portare la sposa in chiesa è andata improvvisamente in panne, rischiando così di far saltare il matrimonio.

I vigili del fuoco salvano il matrimonio

Ma grazie all’intervento dei vigili del fuoco volontari di Vanga il matrimonio è andato a buon fine.

L’autopompa è stata infatti trasformata in un’auto da sposa, con tanto di bouquet floreali sul cofano. I pompieri sono riusciti a prelevare la donna a Soprabolzano e portarla giusto in tempo alla chiesa parrocchiale di Vanga.