Sprint per avviare i lavori a Porto Palo di Menfi

Si è riunita la Conferenza di servizi che ha il compito di velocizzare l’iter per utilizzare i 500 mila euro messi a disposizione dalla Regione per la zona interessata dalla frana del novembre 2021

MENFI (AG) – I danni provocati dal maltempo che ha imperversato sulla Sicilia occidentale nelle giornate del 10 e 11 novembre 2021 e che, a causa di allagamenti e smottamenti, ha provocato la frana a Porto Palo di Menfi, sembrano avviarsi verso una definitiva soluzione. Una vicenda che ha visto attività commerciali fermarsi e proprietari di case impossibilitati a rientrare.

L’Amministrazione comunale, all’epoca guidata da Marilena Mauceri, ha chiesto lo stato di calamità naturale, mentre l’attuale sindaco Vito Clemente, trovando sponda istituzionale nel sindaco di Montevago e parlamentare regionale Margherita La Rocca Ruvolo, è riuscito a ottenere un finanziamento di 500.000 euro, sui fondi Poc, lo scorso mese di ottobre 2023.

Una vicenda che ha visto l’impegno anche del presidente della Regione Sicilia Renato Schifani e dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e che, mese dopo mese, sta intavolando un percorso volto al ripristino dei danni nella località balneare in provincia di Agrigento.

Nei giorni scorsi si è svolta un’apposita Conferenza di servizi, convocata dalla Struttura commissariale di Governo per il Contrasto del Dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana, Maurizio Croce relativa alla messa in sicurezza dell’area in frana sul costone della borgata di Porto Palo.

“Si tratta – ha spiegato il sindaco Vito Clemente – di un’attività propedeutica e indispensabile all’avvio dei lavori per un importo complessivo di mezzo milione di euro ottenuto nello scorso mese di ottobre. Stiamo facendo tutto il possibile per accelerare i tempi e per far tornare la nostra pluripremiata località balneare alla normalità”.

Oltre al primo cittadino erano presenti per il Comune l’assessore Miralba Riggio, l’ingegnere Luigi Sclafani e il geometra Rosario Proietto. Chiusa la conferenza dei servizi e acquisiti tutti i pareri si passerà alla gara di appalto.

Già l’estate scorsa, l’attuale Amministrazione aveva effettuato un primo intervento in economia, che ha consentito di rendere fruibile una parte dei luoghi. In particolare, è stata restituita a cittadini e turisti la piazzetta dei Pescatori, dopo oltre un anno e mezzo di inaccessibilità.