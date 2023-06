Sputa sull’auto dei carabinieri, 30enne fermato col taser

L'uomo è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

Tensione a Cagliari per un gruppo di giovani che ha creato disagi nel centro storico. Uno di loro ha sputato sull’auto dei carabinieri e dopo averli minacciati è stato necessario ricorrere al taser per fermarlo e caricarlo in auto. Le chiamate al 112 sono arrivate per un nutrito gruppo di giovani che stava creando problemi in via Baylle, nel quartiere Marina.

I carabinieri stavano parlando coi giovani quando un 30enne di Sestu ha cominciato a minacciarli e ha sputato sul mezzo di servizio e verso uno dei militari. I carabinieri spiegano che mentre lo invitavano a salire a bordo dell’auto ha cominciato a divincolarsi ed è stato utilizzato lo spray urticante perché cercava di colpire i militari. Neanche così sono riusciti a riportalo alla calma e si è reso necessario l’utilizzo del taser per poterlo immobilizzare e farlo salire sull’auto.

Mentre i carabinieri andavano via un altro giovane si è sdraiato sul cofano per cercare di fermare l’auto, ma i militari sono riusciti a portare via il 30enne che è stato denunciato per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.