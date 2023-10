Perseguitata dall’ex compagno, scatta il “Codice rosso”: arrestato pensionato nel Palermitano

Per il 68enne di Capaci (PA) è stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere.

I carabinieri della stazione di Capaci hanno arrestato un pensionato 68enne, della zona, per atti persecutori: una donna, l’ex compagna nello specifico, lo ha denunciato per stalking.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato l’arresto e sottoposto l’indagato alla misura della custodia cautelare in carcere. È doveroso rilevare che l’odierno indagato è, allo stato, solamente indiziato di delitto, seppur gravemente, e che la sua posizione verrà vagliata dall’autorità giudiziaria nel corso dell’intero iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza.

Nei giorni scorsi, una donna aveva denunciato che l’ex compagno la vessava con una serie di comportamenti inquadrabili nel cosiddetto stalking. Raccolte le dichiarazioni, i militari hanno svolto i primi accertamenti e attivato tempestivamente un riservato servizio di controllo nei pressi dell’abitazione della presunta vittima, per scongiurare eventuali atti violenti.

Poche ore dopo, i carabinieri hanno sorpreso l’uomo mentre si rendeva responsabile dei segnalati e persistenti comportamenti molesti e, in applicazione della normativa del “Codice Rosso”, lo hanno arrestato e condotto al carcere Lorusso-Pagliarelli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

