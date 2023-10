“Ti ammazzo nel giorno di matrimonio di tuo figlio”, minacce e violenza: arresto a Librino

Un incubo durato per diverso tempo per una donna catanese di 49 anni, che avrebbe deciso di denunciare l'ex fidanzato dopo l'ennesima minaccia.

La Procura di Catania ha arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico un 40enne catanese, accusato di atti persecutori e stalking ai danni dell’ex fidanzata a Librino.

Ecco cosa è emerso dalle indagini svolte dai carabinieri della stazione di Catania Librino e i reati presumibilmente commessi dall’indagato – innocente fino a sentenza passata in giudicato, come previsto dalla Costituzione, ai danni di una 49enne catanese.

Stalking all’ex fidanzata, arrestato 40enne a Librino

Le indagini coordinate dal pool di magistrati specializzati nelle indagini per i reati che riguardano la violenza di genere, in uno stato del procedimento nel quale non è ancora intervenuto il contraddittorio con l’indagato, hanno fatto luce sulle condotte ripetute dell’uomo nei confronti dell’ex.

Le indagini sono partite dalla denuncia sporta, alla fine del mese di settembre scorso, dalla donna che ha riferito di subire da parte dell’ex condotte persecutorie attuate con continue telefonate e messaggi dal contenuto minaccioso. Il 40enne, già condannato in via definitiva per lesioni aggravate nei confronti dell’ex nel 2021, dopo essere stato scarcerato a gennaio 2023 avrebbe contattato la donna tramite una sua amica tramite i social facendole sapere che “era cambiato”.

I due si sarebbero incontrati con la prospettiva di instaurare un rapporto di amicizia considerato anche il trasferimento dell’indagato nella città di Milano; tuttavia, dal mese di giugno 2023, la situazione sarebbe degenerata in un rapporto decisamente diverso dal previsto.

Il “nuovo” incubo e la denuncia

L’uomo avrebbe iniziato a tempestare la donna di telefonate, circa venti al giorno, nelle quali, oltre a pretendere di sapere dove si trovasse e con chi si accompagnava, le avrebbe indirizzato offese e minacce. “Ti ammazzo, se ti vedo con un altro, se vai a lavoro”, le avrebbe detto. Poi avrebbe minacciato anche di ucciderla in occasione del matrimonio del figlio.

Dopo il matrimonio, avvenuto i primi del mese di settembre scorso, il 40enne avrebbe insistito nel contattare la donna minacciandola ancora di morte fino a quando la donna non ha bloccato il contatto dell’ex. Quest’ultimo, però, le avrebbe riferito di essere venuto a conoscenza che lei aveva intrapreso un’altra relazione sentimentale.

Il 40enne, non contento, avrebbe continuato a contattarla anche attraverso altri numeri, inviandole messaggi e lasciandole intendere che la teneva sotto controllo. Il 24 settembre l’indagato, con l’intermediazione del figlio di lei, era riuscito a ottenere un incontro. In quell’occasione l’avrebbe minacciata nuovamente: “Non pensare che ti fai fidanzata con un altro, se ti vedo con un altro ti ammazzo”.

Il 40enne, alla fine del mese di settembre, l’avrebbe seguita mentre lei a bordo dell’auto del padre percorreva corso Indipendenza e, all’altezza dell’intersezione con l’asse dei servizi, dopo averla affiancata le avrebbe detto “Già di mattina esci, te ne vai dal fidanzato’ oppure stai lavorando”, senza peraltro ottenere alcuna risposta dall’ex fidanzata.

La malcapitata, che dal giorno del matrimonio del figlio non era più uscita di casa se non accompagnata dai genitori a fronte delle minacce e delle molestie subìte e temendo fortemente per la propria incolumità, si è decisa a sporgere denuncia nei confronti dell’ex.