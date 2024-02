Statale 117 Nord-Sud: appello per il completamento

Si è tenuto a Leonforte un convegno per discutere sulla conclusione dei lavori per l’arteria stradale. Fondamentale aggiungere tratti cruciali come il Nicosia-Mulinello e le varianti di Mistretta e Reitano

ENNA – Nei giorni scorsi si è svolto a Leonforte un importante convegno sulla Strada statale 117 Nord-Sud, arteria cruciale per la viabilità e i trasporti della Sicilia, che collegherebbe la parte centrale dell’Isola da Nord a Sud. Della realizzazione della Strada statale, che permetterebbe di collegare direttamente l’A20 Messina-Palermo con l’A19 Palermo-Catania e l’A18 Messina-Catania, si parla ormai da moltissimi anni, ma dell’intero progetto sono state realizzate solo alcune parti.

Itinerario strategico essenziale

Durante il convegno di Leonforte la 117 Nord-Sud è stata riconosciuta come un itinerario strategico essenziale per il sistema dei trasporti siciliano ed è stata espressa la volontà di realizzare tratti cruciali quali il Nicosia-Mulinello, il Mulinello–Ss 192 e le varianti di Mistretta e Reitano, con l’auspicio di trovare un finanziamento con la prossima programmazione regionale.

Al convegno hanno partecipato importanti figure istituzionali, tra cui gli onorevoli Stefania Marino, Fabio Venezia e Anthony Barbagallo, collegato in videoconferenza, e i sindaci di Mistretta Sebastiano Sanzarello e di Santo Stefano di Camastra, Francesco Re, cui si sono aggiunti i consiglieri comunali dei centri della provincia, il segretario della Cgil per i sindacati confederali, delegazioni Ance, Confcommercio, altre associazioni di categoria e il Forum delle zone interne. Fra i sindaci della provincia di Enna hanno preso parte i primi cittadini di Nicosia Luigi Bonelli, di Nissoria Rosario Colianni, di Assoro Antonio Licciardo, di Regalbuto Angelo Longo e di Barrafranca Giuseppe Lo Monaco.

Il convegno si è aperto con i saluti del presidente provinciale del Pd, Giuseppe Arena e del sindaco di Leonforte, Piero Livolsi, cui hanno fatto seguito gli interventi tecnici di Antonello Catania, tra i promotori del convegno e responsabile del dipartimento Infrastrutture del Pd, del senatore Vladimiro Crisafulli e del professor Giovanni Tesoriere, preside della Facoltà di Ingegneria Kore. La segretaria provinciale del Pd, Katia Rapè, ha coordinato l’incontro.

Il sindaco di Leonforte Piero Livolsi ha dichiarato: “La Strada statale 117 Nord-Sud è stata riconosciuta come un itinerario strategico e trasversale, essenziale per il sistema dei trasporti siciliano. Collega direttamente l’A20 Messina-Palermo con l’A19 Palermo-Catania e l’A18 Messina-Catania, facilitando il collegamento della fascia centrale dell’isola da Nord a Sud e avvicinandola al Sud-Est della Sicilia. L’intersezione con la linea ferroviaria ad alta capacità Palermo-Catania e la stazione di Dittaino, seppur limitata al solo traffico merci, è stata evidenziata come un passo avanti verso la creazione di un sistema di trasporto intermodale di grande importanza per l’economia locale”.

Sollevata inoltre la necessità di trasferire le competenze sulla Sp 4 (Ss 192-Valguarnera) da Provincia di Enna ad Anas.