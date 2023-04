Paura alla stazione, uomo si piazza sui binari durante il controllo della Polfer: denunciato

Per gli agenti della Polfer di Augusta si è rivelato necessario trascinare di peso l'uomo fuori dai binari.

Si conclude con 3 indagati, 8 sanzioni elevate e ben 642 persone controllate la quinta giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure” del 26 aprile 2023 in Sicilia. Tanti gli episodi registrati sull’isola, in particolare ad Augusta, dove un uomo avrebbe esposto se stesso (e anche gli agenti intervenuti) a un rischio enorme ponendosi in prossimità dei binari per opporsi al controllo degli operatori.

Ecco il bilancio dell’attività della Polfer.

“Stazioni Sicure”, 26 aprile 2023: il bilancio

642 persone controllate, 3 indagati, 8 sanzioni elevate, 150 bagagli ispezionati, 72 agenti impegnati in 49 scali ferroviari della Sicilia: questi sono i risultati conseguiti dal Compartimento Polizia ferroviaria per la Sicilia durante la quinta giornata dell’anno dedicata a “Stazioni Sicure”, organizzata a livello nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria il 26 aprile 2023.

Gli agenti della Polfer della Sicilia, equipaggiati con metal detector e palmari e con il supporto delle unità cinofile della Questura di Catania, hanno effettuato controlli straordinari nei maggiori scali ferroviari della regione, sui treni ed in un deposito bagagli. La finalità dell’operazione, svoltasi sotto il coordinamento della Sala Operativa della Polfer, è incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario.

Dal furto a Palermo all’uomo sui binari ad Augusta

A Palermo un cittadino marocchino è stato denunciato per il furto in concorso di un cellulare all’interno di un esercizio commerciale della stazione e per l’inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Questore di Siracusa nel giugno del 2022.

Alla stazione di Augusta, gli agenti della Polfer di Catania hanno denunciato un uomo e una donna per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, calunnia e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. Durante un controllo, si sono rifiutati di fornire le proprie generalità: l’uomo – per contrastare passivamente l’attività degli operatori – si è posizionato sul binario dove era in arrivo un treno. Gli agenti, notato il pericolo, lo hanno trascinato di peso fuori dai binari. L’uomo è stato denunciato anche per il reato di interruzione di pubblico servizio. Ai due sono state comminate diverse sanzioni amministrative e al regolamento Polfer ed emessi due ordini di allontanamento dal luogo.

Immagine di repertorio