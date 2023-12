Stefano De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi: la conferma social della showgirl

Belen Rodriguez rivela che Stefano De Martino l’ha tradita con Alessia Marcuzzi. L’argentina ha scritto sui social “confermo”.

Arriva la prova certa della presenza di uno dei triangoli più chiacchierati degli ultima dalla diretta interessata. Belen Rodriguez rivela che Stefano De Martino l’ha tradita con Alessia Marcuzzi. L’argentina ha scritto sui social “confermo” in risposta a un commento sui social relativo a questa vecchia storia. A Domenica In la showgirl aveva rivelato di aver subito dei tradimenti dal marito.

“Relazione iniziata con un tradimento”

“Il nostro rapporto non è finito per un tradimento, è iniziato con un tradimento. Perché dopo un mese ho saputo – svelò -. Però ha fatto finta di niente, perché come ha detto lui, un matrimonio non può finire per un tradimento sciocco. Ci sono i bambini di mezzo. Ne sono sicura, ho chiacchierato anche con le diverse signorine. Sono state carine, hanno ammesso subito tutto… con tutte quante. Una decina. Sono arrivata a dodici poi ho smesso di chiamare. Io avevo il sesto senso”.