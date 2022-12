Stefano Tacconi cammina in ospedale. Il figlio: “Il regalo più bello”

L'ex portiere della Juve e della Nazionale è stato colpito lo scorso 23 aprile da una emorragia cerebrale per la rottura di aneurisma

Prosegue il recupero di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale, colpito lo scorso 23 aprile da una emorragia cerebrale per la rottura di aneurisma mentre si trovava per un evento benefico ad Asti. L’ex giocatore era stato ricoverato ad Alessandria.

L’ex portiere colpito da aneurisma

In un video pubblicato sulla pagina Instagram Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere, ha pubblicato un video nel quale il padre è ripreso di spalle, appoggiato a un deambulatore, mentre percorre un tratto di corridoio dell’ospedale. “Il più bel regalo di Natale”, commenta Andrea nel vedere il padre compiere alcuni passi.