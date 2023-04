Sting riceve 5 mila dollari al giorno dal rapper Diddy: ecco perchè

E' stato lo stesso cantante statunitense a riconoscere su Twitter il debito nei confronti del frontman dei Police: di cosa si tratta

5 mila dollari al giorno dal 1997.

E’ questa l’astronomica cifra ricevuta ogni 24 ore dal cantautore inglese Sting.

A “donargliela”, il rapper Sean Diddy Combs, che 26 anni fa campionò la storica “Every Breath You Take” dei Police riconvertendola nella sua “I’ll be missing you”.

A precisare l’entità del suo debito (da 26 anni) con il musicista inglese è stato lo stesso rapper, replicando su Twitter ad un videoclip di un’intervista del 2018 che il frontman dei Police aveva fatto con il Breakfast Club.

Diddy: “Sting dice di ricevere 2 mila dollari al giorno? No, in realtà 5 mila”



Nel video l’intervistatore chiedva a Sting di confermare che Diddy gli stesse pagando 2mila euro al giorno per aver campionato un suo brano e l’artista inglese risponde di sì: “Per il resto della sua vita”.

Nel tweet Diddy rettifica però la cifra è scrive: “No, sono 5mila dollari. Con amore per il mio amico”.

Nell’intervista Sting aveva anche precisato che fra lui e Diddy non c’era dell’astio e che erano anzi amici. E che “I’ll Be Missing You” “era una bellissima versione” della sua canzone.