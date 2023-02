Stop alle auto a benzina e diesel nel 2035, ok da Parlamento UE. Salvini: “Sconcertante”

Arriva il via libera definitivo allo stop di auto e furgoni nuovi a benzina e diesel. La decisione del Parlamento UE non piace al Governo italiano, critico Salvini.

Arriva l’ok da parte del Parlamento europeo allo stop definitivo alle auto e ai furgoni nuovi a benzina e diesel a partire dal 2035. Il via libero definito è arrivato in occasione del voto dell’ultima plenaria dell’Europarlamento.

A votare con parere favorevole al blocco sono stati in 340, mentre i voti contrari sono stati 279. Soltanto 21 gli europarlamentari che hanno scelto la via dell’astensione. Tra le preferenze contrarie allo stop delle auto e dei furgoni a benzina e diesel sono stati gli europarlamentari di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, espressione della maggioranza del Governo italiano.

Stop auto a benzina e diesel, Salvini: “Decisione folle”

E proprio dall’esecutivo arrivano già forti critiche alla misura. Particolarmente aspro è stato il commento del ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti italiano, Matteo Salvini (Lega), attraverso i propri canali social.

“Decisione folle e sconcertante, contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei, a tutto vantaggio delle imprese e degli interessi cinesi. Ideologia, ignoranza o malafede?”, ha commentato il segretario della Lega.

Sempre in prospettiva “green”, la Commissione europea ha messo sul tavolo altre misure per i trasporti e l’energia. In particolare, a partire dal 2030 anche gli autobus dovranno essere a emissioni zero e per i camion è previsto un taglio del 90% delle CO2 entro il 2040. L’obiettivo è quello di giungere alle emissioni zero entro l’anno 2050.