Reddito cittadinanza, per il sindaco di Catania nessun allarme: “Ecco chi incoraggia la protesta”

Enrico Trantino interviene sulla sospensione del reddito di cittadinanza a 169mila persone in tutta Italia

“Nessun allarme a Catania, si sta enfatizzando la questione”. Il sindaco di Catania Enrico Trantino interviene sulla sospensione del reddito di cittadinanza a 169mila persone in tutta Italia, comunicata dall’Inps negli scorsi giorni con un sms. Lo ha fatto stamattina su La7, nella trasmissione L’Aria che tira, a seguito di un servizio che aveva raccontato la preoccupazione che si respira in uno dei Comuni con la più alta percentuale di percettori in Sicilia, Militello Val di Catania, e dopo che il programma ha raccontato le proteste scattate a Napoli.

Trantino: “Gestiamo la situazione con assoluta normalità”

“Io ho la sensazione che stiamo enfatizzando la questione, anche per effetto di una narrazione sbagliata – ha detto Trantino, collegato da Palazzo degli Elefanti – Quando si parla di temi come il disagio sociale bisogna stare attenti a modulare i toni per evitare di alimentare quello che non esiste. La preoccupazione dei percettori che hanno ricevuto l’sms è sentita, ma le proteste sono apparse lì dove partiti politici e sigle sindacali hanno organizzato la protesta e hanno incoraggiato alcuni a protestare”.

Il primo cittadino difende dunque la scelta del governo di sospendere il reddito agli occupabili, nonostante l’Anci, l’associazione dei Comuni, ha lanciato l’allarme sulla difficoltà dei servizi sociali di potere rispondere a tutte le richieste che stanno pervenendo in queste ore. L’sms dell’Inps infatti invita i percettori a rivolgersi ai Comuni per valutare una presa in carico che permetterebbe di avere erogato il reddito fino a dicembre. “A Catania – ha affermato Trantino – stiamo gestendo la situazione con assoluta normalità, perché devo dare atto ai miei concittadini di grande senso di responsabilità. Credo che stiamo alimentando un mostro che non c’è, col rischio però che questo mostro si possa materializzare se il messaggio trasmesso è che se protestate potete avere più ascolto”.

Il sindaco di Militello: “Ci siamo fatti trovare pronti”

Nel servizio andato in onda su La7 prima dell’intervento del sindaco di Catania, a parlare, tra gli altri, è il primo cittadino di Militello, Giovanni Burtone che è anche deputato regionale del Pd. “Noi ci siamo fatti trovare preparati – ha sottolineato Trantino – abbiamo siglato convenzioni con alcuni servizi di assistenza sociale indiretta, come i patronati e siamo in grado di affrontare l’emergenza. Io non vorrei che ideologizzassimo le opinioni, chi afferma che c’è un rischio di tensioni sociali è del Pd e appartiene a un’area politica che vuole cavalcare la protesta, io non lo sto avvertendo a Catania ed è la seconda città della Sicilia. I miei concittadini hanno capito che non lasceremo indietro nessuno. D’altronde il sistema andava razionalizzato e posto un freno a certe derive”.