La strage di cani avvelenati, quattro casi in 20 giorni a Castrofilippo. Sindaco: “Disumano”

Un caso di violenza contro gli animali che ha sconvolto la comunità. Ecco le parole del primo cittadino.

La disumanità contro gli animali non ha fine in Sicilia, purtroppo: lo dimostra il caso dei cani avvelenati a Castrofilippo, in provincia di Agrigento.

Una violenta immotivata, quattro casi di cani morti per mano di persone senza scrupoli nel giro di pochi giorni. In seguito alle numerose segnalazioni, l’Amministrazione – nella persona del sindaco Gioacchino Baio – è intervenuta per commentare la vicenda.

Cani avvelenati a Castrofilippo, sindaco: “Disumano”

Ecco le parole del primo cittadino in un comunicato divulgato anche sui canali social del Comune: “Cari cittadini, si è verificato l’ennesimo gesto increscioso. Nell’arco di venti giorni sono stati avvelenati quattro cani, peraltro, in zone fuori dal centro cittadino, in luoghi dove non avrebbero dato alcun fastidio. Si tratta di soluzioni a ogni modo disumane e ingiustificabili“.

“Richiamiamo inoltre che l’uccisione di animali con sevizie e crudeltà, e senza necessità, costituisce un atto penalmente perseguibile. Adotteremo gli opportuni provvedimenti“, conclude il sindaco Baio.

Immagine di repertorio