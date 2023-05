Strage di Capaci, concerto Gesap in memoria delle vittime

Oganizzato un evento musicale in sala imbarchi che si svolgerà alle 17,43 (l’orario di arrivo dell’aereo da Roma con a bordo Falcone)

Il prossimo 23 maggio, a 31 anni dalla strage di Capaci in cui morirono per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i poliziotti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, la Gesap, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo intitolato ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in memoria di tutte le vittime di mafia, ha organizzato un evento musicale in sala imbarchi che si svolgerà alle 17,43 (l’orario di arrivo dell’aereo da Roma con a bordo Falcone). Verrà eseguita la Sonata n. 1 in fa minore per clarinetto e pianoforte, Op. 120 n. 1 di Johannes Brahms (due movimenti).

Agli strumenti due giovani musicisti che fanno parte della Massimo Youth Orchestra, la formazione giovanile della Fondazione Teatro Massimo di Palermo: Antonio Nogara (clarinetto) ed Enrico Gargano (pianoforte).

A chiusura della commemorazione seguirà, in prima assoluta, “Quarto Savona Quindici” (la sigla dell’auto di scorta a Giovanni Falcone), una composizione di Salvatore Nogara. All’evento parteciperanno l’amministratore delegato di Gesap Vito Riggio, il presidente Salvatore Burrafato, il vicepresidente Alessandro Albanese, i consiglieri Giovanna Chiavetta e Giovanni Maniscalco, il direttore generale Natale Chieppa, i rappresentanti degli enti aeroportuali, delle forze dell’ordine e il sovrintendente del Teatro Massimo di Palermo, Marco Betta.