Si ubriaca e infastidisce i fedeli durante la Messa di Natale, straniero arrestato a Ragusa

Una volta portato in Questura, l'uomo ha anche minacciato le forze dell'ordine che lo hanno trattenuto a stento.

Durante la tarda serata del 24 dicembre 2023, intorno alle ore 22,30, una Volante della Polizia di Stato è intervenuta su segnalazione del parroco presso la locale Cattedrale di San Giovanni, poiché vi era un soggetto straniero che creava disturbo ai fedeli in attesa della Santa Messa di Natale.

L’arrivo degli agenti

Giunti sul posto gli agenti hanno immediatamente notato un cittadino di nazionalità marocchina già noto alle forze dell’ordine il quale palesemente ubriaco si trovava nei pressi dell’altare maggiore.

Nella stessa circostanza quest’ultimo, su invito esplicito dei poliziotti si è rifiutato di declinare le proprie generalità o di mostrare un documento di identità valido tanto da rendere necessario l’accompagnamento dello stesso presso gli uffici della Sezione Volanti della Questura.

Le minacce ai poliziotti

Sia durante il tragitto che presso gli uffici della Questura l’uomo ha minacciato gli operatori agitandosi anche in modo violento tanto che gli agenti a stento sono riusciti a contenerlo.

Dagli accertamenti esperiti l’uomo, in atto sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Vittoria, è risultato avere numerosi precedenti di polizia, pendenze e condanne penali per reati contro il patrimonio, contro la persona e contro la Pubblica Amministrazione e di essere stato arrestato più volte per reati simili.

L’arresto

Lo straniero, è stato pertanto arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato altresì per rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. Ultimati gli adempimenti di rito lo straniero è stato condotto presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.