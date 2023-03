La stretta di Papa Francesco: stop agli sconti sugli affitti per i cardinali

Papa Francesco ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni che garantivano sconti e agevolazioni sugli affitti degli immobili di proprietà della Curia

Stretta alle agevolazioni sugli affitti per i cardinali.

Papa Francesco, infatti, ha disposto l’abrogazione di tutte le disposizioni che consentono l’utilizzo gratuito o a condizioni di particolare favore degli immobili di proprietà degli enti che fanno riferimento alla Santa Sede.

A riferirlo è il portale vaticano, confermando le notizie trapelate martedì. “Si tratta di una decisione – si legge nel Rescritto – presa per far fronte agli impegni crescenti che l’adempimento al servizio alla Chiesa Universale e ai bisognosi richiede in un contesto economico quale quello attuale, di particolare gravità“.

I destinatari del provvedimento di Papa Francesco

La disposizione riguarda cardinali, capi Dicastero, presidenti, segretari, sottosegretari e dirigenti. Il provvedimento non ha effetto sulle agevolazioni già concesse alla data della sua entrata in vigore e, pertanto, i contratti stipulati in precedenza proseguono fino alla naturale scadenza, ma possono essere prorogati o rinnovati solo nel rispetto di quanto adesso stabilito, fatti salvi i rinnovi obbligatori stabiliti dalla legge o dal contratto. Qualsiasi eccezione alla nuova normativa dovrà essere direttamente autorizzata dal Papa.