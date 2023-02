Striscia La Notizia, i palermitani Friscia e Lipari ritorna alla conduzione

Il tandem Friscia-Lipari resterà al timone di Striscia dal 13 febbraio fino all’11 marzo 2023. Ecco chi sono i due palermitani

Da lunedì 13 febbraio, in access prime-time, su Canale 5, dopo la coppia dei record formata da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, a Striscia la notizia tornano Sergio Friscia e Roberto Lipari.

Per il duo siciliano, in questa stagione, è la seconda tornata dietro il bancone del tg satirico di Antonio Ricci: avevano già condotto con grande successo dal 24 ottobre al 10 dicembre. Il tandem Friscia-Lipari resterà al timone di Striscia fino all’11 marzo 2023.

Cosa ha fatto Friscia?

Nel 1986 inizia come disc jockey in alcune discoteche della sua città e dal 1989 fa l’animatore nei villaggi turistici e in seguito lavora come conduttore radiofonico in radio regionali. Nel 1990 inizia a lavorare su emittenti televisive locali siciliane, conducendo programmi comici di varietà.

Chi è Lipari di Striscia la Notizia?

Lipari cresce come cabarettista a Palermo, facendo le prime esperienze artistiche presso il laboratorio comico siciliano “La carovana stramba”. Poco tempo dopo, ha lavorato come autore, inviato e opinionista presso il canale televisivo Rai 2. Dal 2016, diventa tra i volti più noti di “Colorado” su Italia 1