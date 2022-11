Striscia la Notizia, Ibra conduttore speciale: arriva la “firma” con il Palermo

Tra Roberto Lipari e Sergio Friscia, a Striscia la Notizia, spunta Ibra: il fuoriclasse svedese conduttore d'eccezione del tg satirico su Canale 5

Dopo la partecipazione a Sanremo nel 2021, al fianco di Amadeus e Fiorello, per Zlatan Ibrahimovic si sono aperte nuovamente le porte della televisione. Ibra, infatti, ha condotto insieme ai due palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia la puntata odierna di “Striscia la Notizia“, regalando anche in altre vesti il solito spettacolo.

“Bastava dire Ibra per presentarmi – esordisce lo svedese in tono scherzoso con i due conduttori – perchè tutti sanno chi è Ibra e conoscono Ibra”.

Dopo aver mandato in onda un servizio di Vittorio Brumotti, in cui si vede un soggetto creare disordine all’interno di un bar, Ibrahimovic replica sarcasticamente: “Dopo alcune sconfitte, io ho ridotto gli spogliatoi molto peggio di quel bar”.

Poi, si passa al calcio: è proprio Ibra a lanciare il servizio di Cristiano Militello “Striscia lo Striscione”, incentrato ovviamente sull’inizio dei Mondiali in Qatar.

Il fuoriclasse svedese, successivamente, ha regalato a Roberto Lipari e Sergio Friscia, una copia dell’autobiografia “Adrenalina”.

“Il mio capitolo preferito è dove parlo di Mino, è stato troppo importante per me e ancora oggi mi manca – rivela il campione – Per me la famiglia è tutto, hai una grande responsabilità: quando hai figli diventi uomo”.

Esilarante quanto accaduto, infine, al termine della puntata. I due conduttori, tifosissimi del Palermo, hanno finto di chiedere un autografo all’attaccante del Milan: in realtà, però, era un documento per diventare il nuovo bomber della formazione siciliana

Lipari e Friscia, in estasi, hanno chiuso la trasmissione mettendo la sciarpa rosanero intorno al collo di Ibrahimovic e gridando “Forza Palermo”.