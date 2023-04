Stromae, tour annullato per motivi di salute: “Devo ammettere i miei limiti”

"Questa notizia mi riempie di tristezza", ha scritto l'artista belga su Instagram

Delusione per i numerosi fan di Stromae. L’artista belga, famoso in tutto il mondo, ha annunciato dalle sue pagine social di annullare le date del tour.

Il comunicato dell’artista belga

“Mi sono reso conto che il mio attuale stato di salute non mi permette di venire a conoscervi tutti al momento” – ha scritto in un post sulla pagina Instagram, sia in inglese che in francese – . Condivido con voi con rammarico questa notizia che mi riempie di tristezza, ma devo ammettere i miei limiti”.