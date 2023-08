Violenza sessuale di gruppo a Palermo, Varchi: “Comune sarà parte civile al processo”

Dopo la Regione Siciliana, pure il Comune di Palermo si schiererà come parte civile per il caso di stupro di gruppo. Lo dice Carolina Varchi

Oltre alla Regione Siciliana, pure il Comune di Palermo si schiererà come parte civile per il caso di stupro di gruppo avvenuto ai danni di una diciannovenne al Foro Italico, fatto avvenuto lo scorso 7 luglio. A dare l’annuncio per il Comune è stato il vicesindaco del capoluogo siciliano, Carolina Varchi.

La nota diffusa sui social

“La violenza sessuale avvenuta a Palermo lascia sgomenti e indignati. Da donna, voglio esprimere la mia vicinanza alla ragazza e alla sua famiglia. Mi auguro che la Giustizia faccia presto il suo corso. Perché barbarie come queste non sono ammesse in una società civile”. Lo scrive Carolina Varchi, deputata di Fdi e vicesindaco di Palermo, sulla propria pagina Facebook.

“Voglio sottolineare – aggiunge – il coraggio della ragazza. Denunciare la violenza rappresenta un importante gesto, che sia da incoraggiamento per tutte. Da vice sindaco, – conclude Varchi – chiederò all’avvocatura di costituirsi parte civile. Nessuna deve restare sola”.

