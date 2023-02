Sudtirol-Palermo 1-1, Soleri risponde a Cissè: punto prezioso per i rosanero

Un punto prezioso (secondo pareggio consecutivo) per la truppa di Corini che sale al nono posto con 36 punti. Sudtirol quinto a quota 41

Il Palermo torna dalla lunga trasferta col Sudtirol con un punto. Allo stadio “Druso” Brunori e compagni chiudono 1-1 la sfida ai padroni di casa di Bisoli valida per il turno numero 26 di serie B: alla rete di Cissè nel primo tempo ha risposto il gol di Soleri in apertura di seconda frazione di gioco. Un punto prezioso (secondo pareggio consecutivo) per la truppa di Eugenio Corini che sale al nono posto in classifica con 36 punti. Sudtirol quinto a quota 41. Palermo che torna in campo nel giro di pochi giorni: martedi’ 28 febbraio turno infrasettimanale: allo stadio “Barbera” (calcio d’inizio alle 20.30) arriva la Ternana. Gli umbri hanno perso 2-1 in casa contro il Cittadella.

I moduli

Rosanero in campo con Pigliacelli in porta; difesa con Mateju, Nedelcearu e Graves; robusto centrocampo con Di Mariano, Broh, Gomes, Saric e Sala; in attacco il tandem composto da capitan Brunori e Tutino. Assenti Verre e Valente. Mister Bisoli sceglie il 3-4-1-2: Poluzzi tra i pali; difesa con Curto, Zaro e l’esperienza di Masiello; a centrocampo il capitano Tait con Belardinelli, l’ex rosanero Fiordilino e Celli; Rover dietro le punte Odogwu e Cissé (preferito a Carretta).

La cronaca

Gara vivace sin dai primi minuti. Al 4′ i padroni di casa sbloccano il match: palla sulla destra per Cissè che con un tiro al volo infila il portiere rosanero per l’1-0 Sudtirol. Al 10′ Corini costretto al primo cambio: infortunio per Graves con il calciatore nordico che cede il posto a Marconi. Un minuto dopo veloce azione Tutino-Di Mariano con gran destro di quest’ultimo deviato in corner. Palermo in affanno e al 18′ altra occasione per il Sudtirol con la conclusione di Odogwu respinta da Pigliacelli. Al 21′ Saric calcia in porta ma senza fortuna. Secondo cambio forzato per il Palermo in difesa: al 23′ debutto per Masciangelo, in campo al posto dell’acciaccato Sala. Al 25′ bella incursione di Broh e palla per Saric che gira in porta ma trova la respinta della difesa avversaria in angolo. Al 33′ il neoentrato Masciangelo (buona la sua prova) cade in area ma l’arbitro gli sventola il cartellino giallo per simulazione. Al 42′ ci prova ancora Saric da posizione defilata con tiro respinto in calcio d’angolo.

Secondo tempo

Ad inizio della seconda frazione di gioco Corini cambia due giocatori: dentro Segre e Soleri, fuori Saric e Di Mariano. Al minuto 3 il pareggio dei rosanero: caos in area del Sudtirol e sponda di Nedelcearu per Soleri che di testa infila Poluzzi per l’1-1. Al 10′ Soleri controlla la sfera e in rovesciata trova la respinta della difesa di Bisoli. Ancora un cambio per il Palermo (27′) con l’ingresso in campo di Damiani al posto di Tutino. Al 35′ il tiro di Masciangelo termina fuori. Il ritmo cala vistosamente e il punteggio non cambia più. Sudtirol-Palermo termina 1-1.

Il tabellino

SUDTIROL (3-4-1-2): Poluzzi 6; Curto 5.5, Zaro 6, Masiello 6; Tait 6, Belardinelli 6 (38’st De Col sv), Fiordilino 6, Celli 5.5; Rover 6 (18’st Carretta sv); Odogwu 6 (38’st Larrivey sv), Cissé 6.5. In panchina: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Siega, Eklu, Pompetti, Giorgini, Schiavone. Allenatore: Bisoli 6

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 6; Mateju 6, Nedelcearu 6, Graves sv (10’st Marconi 6); Di Mariano 6 (1’st Soleri 6.5), Broh 6.5, Gomes 6.5, Saric 6 (1’st Segre 6), Sala 6 (23’pt Masciangelo 6); Brunori 5.5, Tutino 6 (27’st Damiani 5.5). In panchina: Grotta, Massolo, Orihuela, Vido, Buttaro, Aurelio, Lancini. Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Fourneau (Roma 1) 6

Reti: 4’pt Cissè, 3’st Soleri

Note: Pomeriggio soleggiato e fresco, terreno in buone condizioni. Spettatori: 11mila circa. Ammoniti: Saric, Masciangelo, Masiello, Marconi, Cissè. Angoli: 7-6 per il Palermo. Recupero: 2′; 3′.