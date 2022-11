Suor Cristina non esiste più: ecco perchè la cantante siciliana non ha più il velo

Suor Cristina ha abbandonato la vita di clausura e non è più suora: ecco chi è adesso e com'è diventata Cristina Scuccia

Suor Cristina non esiste più.

Cristina Scuccia, siciliana di Vittoria, 34 anni, ed ex fenomeno televisivo con la vittoria a “The Voice” nel 2014, ha abbandonato la vita di clausura dopo 15 anni.

Cristina oggi non è più una suora, ma una semplice ragazza.

Chi è oggi Cristina Scuccia

La donna si è raccontata a tutto tondo ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, spiegando i motivi che l’hanno spinta a questo drastico cambiamento di vita.

“Sì adesso sono Cristina, Suor Cristina è dentro di me, se sono quella di oggi è anche grazie a lei. Ho fatto un bel percorso ed è stato complesso e difficile. Ho trovato delle difficoltà e oggi ho il sorriso. Ho un sorriso carico e credo ancora di più nella vita. Ovviamente per me Dio è ancora centrale in tutto e ci credo assolutamente. Come mai non ho il velo? Appartenevo alle suore orsoline, oggi non più. Sono stati 15 anni di vita religiosa, anni splendidi. Per me è stata un’esperienza intensa che mi ha fatto crescere. Non c’è stata una causa per questo cambiamento, ma un qualcosa dentro di me”.

Suor Cristina e il periodo di riflessione

“A maggio del 2008 è arrivata la mia chiamata – continua Cristina – Ho avuto un periodo di riflessione come tutte le sorelle. Questo per capire se era la strada giusta. Ricordo con affetto quegli anni e posso soltanto spendere belle parole. Sono molto emozionata a rivedere le immagini di questi anni”.

“Non c’era il conflitto tra il convento e il mondo della musica. La decisione di andare a The Voice è stata presa con le sorelle – rivela – Eravamo tutti d’accordo e lo stesso per ciò che è arrivato dopo. Poi quello che è arrivato ci ha sorpreso, ero impreparata io e lo stesso loro. Le sorelle hanno cercato di proteggermi. Però l’eccesso di protezione è diventata quasi limitazione per me. Erano troppo protettive diciamo. Il successo però non ha messo in crisi la mia vocazione”.

Oggi Cristina vive in Spagna e lavora come cameriera. E l’amore? “Credo sempre nell’amore, non nego che stando in giro qualcuno mi abbia corteggiato – conclude Cristina – Al momento non è una priorità, però non direi di no ad un colpo di fulmine. Credo nell’amore e sono innamorata della vita: bisogna amare sé stessi e gli altri”.