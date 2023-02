Superbonus: Fabi “Capienza fiscale banche al limite, servono 25 miliardi per liquidità imprese”

Alcune ipotesi, secondo la federazione, saranno discusse dal governo rappresentato dal viceministro dell’Economia coni vertici di Abi e Ance

“La capienza fiscale delle banche per gestire i crediti fiscali del Superbonus è di 81 miliardi di euro e il tetto è stato raggiunto da tempo, come ho sottolineato già diversi mesi fa. Ma i crediti complessivi hanno superato quota 105 miliardi. Il problema, adesso, è individuare soluzioni volte a trovare 24-25 miliardi di liquidità per evitare il fallimento di 25.000 imprese, il blocco definitivo di 90.000 cantieri e la perdita di 130.000 posti di lavoro. Ci sono alcune ipotesi e oggi saranno discusse dal governo, rappresentato dal viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, assieme ai vertici di Abi e Ance”. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, durante la trasmissione ‘Mattino Cinque’ in onda su Canale 5.

Compensazione tasse pagate e cartolarizzare i crediti

“La prima passa per la compensazione delle tasse pagate dai cittadini in banca coi modelli F24: una percentuale di queste, forse l’1% cioè 5 miliardi, verrebbe trattenuta dalle banche e utilizzata per pagare le imprese. – aggiunge – La seconda è cartolarizzare i crediti, cioè le banche li venderebbero a società finanziarie che poi recupererebbero dallo Stato. La terza strada passa per il coinvolgimento delle società pubbliche Cdp e Sace che hanno liquidità e possono comprare dalle banche i crediti fiscali ora bloccati”.