Superbonus villette 2023: a chi spetta e come chiedere l’incentivo

Le nuove disposizioni, che presto verranno impartite al contributo statale per l’edilizia, modificano le prospettive anche per quelle abitazioni che originariamente non potevano più richiederlo

Superbonus. Per chi avvierà i lavori nel 2023 la detrazione sarà del 90% per le spese effettuate entro il 31 dicembre, ma dovrà riguardare l’abitazione principale ed essere destinata a famiglie che non superino i 15 mila euro di reddito.

Superbonus 90%, la rivincita delle villette, ecco i vantaggi limitati a partire dal 2023

Avranno però un percorso privilegiato le cosiddette villette unifamiliari, che rientreranno anche loro tra gli ammessi alla detrazione. Chi avrà già avviato i lavori potrà chiuderli, purché sia rispettato il paletto del 30% dei lavori a settembre, utilizzando il 110% fino alla fine di marzo. Il secondo binario, in base alle nuove regole fissate dal decreto Aiuti quater, viaggerà invece su una strada più complessa

Il 2023, a conti fatti, lascia margini stretti a chi voglia realizzare interventi sulle unifamiliari, ottenendo la maxi-agevolazione. Per gli interventi avviati dal prossimo gennaio su villette e unità indipendenti, la detrazione sarà del 90% per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2023. Un vantaggio perché l’assetto precedente non prevedeva alcuna agevolazione per questi immobili.