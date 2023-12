Supply chain automotive, ECG: prima metodologia di calcolo e rendicontazione emissioni

Una collaborazione intersettoriale crea una metodologia standard per il calcolo e la rendicontazione delle emissioni nella la supply chain automobilistica

L’Associazione della logistica europea dei veicoli, VDA – l’Associazione tedesca dell’industria automobilistica e altri produttori di automobili hanno iniziato a collaborare in un progetto intersettoriale sulla standardizzazione del calcolo e della rendicontazione delle emissioni della supply chain automobilistica. L’obiettivo era quello di creare una metodologia standard che gli operatori del settore automobilistico potessero utilizzare per confrontare le modalità di trasporto all’interno della loro supply chain.

La metodologia

La metodologia fornisce un quadro chiaro per l’applicazione della norma ISO 14083 sulla quantificazione e la rendicontazione delle emissioni di gas serra derivanti dalle operazioni di trasporto nell’industria automobilistica, utilizzando requisiti specifici del settore. L’obiettivo è di armonizzare l’interfaccia tra produttori di automobili, fornitori del settore automobilistico inclusi i servizi logistici, delineando responsabilità definite e procedure di reporting standard. La metodologia fornisce una tabella di marcia approvata dal settore per affrontare il calcolo e la rendicontazione delle emissioni di gas serra, alimentando un senso di responsabilità collettiva e sostenendo le migliori pratiche in tutta la catena di fornitura automobilistica. Adottando questa metodologia come base, le aziende coinvolte nell’industria automobilistica possono progredire in modo significativo verso un calcolo e una rendicontazione delle emissioni di trasporto più precisi e standardizzati.

Com’è strutturato il progetto

Il progetto ha riunito fornitori della logistica, produttori di automobili e fornitori di ricambi, mentre il supporto esterno al progetto è stato fornito dai consulenti esterni dell’International Transfer Center for Logistics (ITCL). L’ampia partecipazione da parte dei leader del settore nel progetto mostra un impegno collettivo mirato a mitigare l’impatto ambientale dei processi logistici nell’industria automobilistica.

Dr. Marcus Bollig, Direttore generale Prodotti e creazione di valore di VDA, ha dichiarato: “Lo sviluppo di una metodologia standard per il calcolo e la rendicontazione delle emissioni nella catena di fornitura automobilistica è un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi climatici. Siamo lieti di aver dato un contributo decisivo a questo processo”.

Wolfgang Göbel, Presidente dell’ECG, si è detto d’accordo: “La standardizzazione è fondamentale per consentire confronti equi e giusti sulle emissioni tra i vari modi di trasporto. La pubblicazione di questa metodologia è un passo fondamentale che il nostro settore sta compiendo nel suo percorso per diventare più verde e sostenibile”.