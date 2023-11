Tale e quale show 13, chi sarà il vincitore? Tutto sulla puntata del 3 novembre

Tutto pronto per la settima puntata di Tale e Quale show: ecco chi sono i concorrenti, come vedere la trasmissione e la classifica generale in vista dell'atteso finale.

Tutto pronto negli studi di Rai Uno per il settimo appuntamento di “Tale e Quale show 13”: nella puntata finale del varietà condotto da Carlo Conti verrà proclamato il vincitore dell’edizione 2023.

Ecco chi sono i concorrenti, la classifica, chi dovranno impersonare e dove guardare lo show comodamente da casa propria.

Tale e quale show 13, puntata finale il 3 novembre

L’appuntamento è venerdì 3 novembre, alle ore 21.25. Carlo Conti proclamerà – assieme al pubblico sovrano e all’immancabile giuria – il campione della tredicesima edizione. I migliori concorrenti di Tale e quale 2023 torneranno poi nel classico “Torneo dei Campioni” a partire da venerdì 10 novembre.

La classifica generale attuale è ancora lontana dall’essere definitiva, visto che i punti di distanza sono minimi e potrebbero esserci delle importanti sorprese nella puntata finale dello show. Ecco, però, chi si trova nelle prime posizioni:

Luca Gaudiano: 387 punti;

Lorenzo Licitra: 365 punti;

Jasmine Rotolo: 344 punti;

Ilaria Mongiovì: 326 punti;

Ginevra Lamborghini: 289 punti;

Alex Belli: 262 punti;

Pamela Prati: 239 punti;

Jo Squillo: 231 punti;

Maria Teresa Ruta: 230 punti;

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli: 162 punti.

Di seguito la classifica della puntata del 27 ottobre di Tale e quale show, vinta da Luca Gaudiano – primo anche nella classifica generale e possibile vincitore dell’edizione 2023 – con la sua imitazione di “Tango” di Tananai:

Luca Gaudiano – Tananai, 72 punti;

Jasmine Rotolo – Noemi, 70 punti;

Ginevra Lamborghini – Madame, 70 punti;

Lorenzo Licitra – Michael Jackson, 59 punti;

Maria Teresa Ruta – Nancy Sinatra, 53 punti;

Pamela Prati – Carmen Miranda, 51 punti;

Alex Belli – Toto Cutugno, 50 punti;

Ilaria Mongiovì – Marcella Bella, 46 punti;

Jo Squillo – Mina, 37 punti;

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli – Las Ketchup, 26 punti.

I concorrenti e le loro imitazioni

Ecco chi sono i concorrenti di Tale e quale 2023 e chi dovranno imitare in vista della prossima puntata. Ginevra Lamborghini dovrà studiare il personaggio di Malika Ayane, Ilaria Mongiovì si metterà nei panni di Liza Minnelli, Pamela Prati sarà Loredana Bertè, Jasmine Rotolo si immedesimerà in Chaka Khan, Maria Teresa Ruta si metterà alla prova con Ornella Vanoni, Jo Squillo imiterà Jennifer Lopez, Alex Belli avrà le sembianze di Ricky Martin, Luca Gaudiano cercherà di difendere il primato con Giuliano Sangiorgi, Lorenzo Licitra proverà a insediare in primo posto interpretando Andrea Bocelli. Infine, i “ripetenti” Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli proveranno a lasciare l’ultimo posto della classifica con le Spice Girls.

Giuria e coach

A giudicare le esibizioni ci sarà la ben nota giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e il temutissimo Cristiano Malgioglio più un quarto giudice a sorpresa. Saranno loro ad assegnare i punti alle esibizioni, ma un ruolo importante è giocato anche degli stessi concorrenti (che affidano un punteggio ai “compagni d’avventura) e dal pubblico, che garantisce dei punti extra ai 3 preferiti attraverso i canali social della trasmissione.

I coach che accompagnano i concorrenti di Tale e quale – e che osservano divertiti anche gli “imitatori del web” che inviano i propri video alla trasmissione tramite sito web – sono: Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli. Le basi e gli arrangiamenti sono realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Dove guardare Tale e quale show

“Tale e Quale Show” è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow. Per guardare la puntata del 3 novembre basterà accendere la TV su Rai Uno alle 21.25, ma è possibile anche seguire il varietà in streaming su Rai Play (anche nei giorni successivi alla messa in onda).

Immagine di repertorio