Taormina Gourmet, conto alla rovescia per la decima edizione

Taormina Gourmet accende i motori. L’evento, ideato e organizzato da Cronache di Gusto, dal 28 al 30 ottobre 2023 celebra la sua decima edizione: all’hotel Villa Diodoro di via Bagnoli Croci, a Taormina, saranno tre giorni pieni di eventi nell’evento.

Le masterclass dedicate ai grandi vini italiani

Saranno circa 30 le masterclass dedicate ai grandi vini italiani, con la conduzione affidata a giornalisti di fama nazionale e internazionale e appuntamenti rivolti all’olio extra vergine di qualità. Oltre 50 le cantine top da tutta Italia e oltre 150 i vini protagonisti del banco d’assaggio frutto di una selezione di Cronache di Gusto e dei giornalisti presenti a Taormina. L’elenco completo delle cantine, in costante aggiornamento, è disponibile sul sito www.taorminagourmet.it.

I cooking show

E poi i cooking show, che vedranno esibirsi giovani chef emergenti, e il Mondo pizza, che coinvolgerà in tre giorni alcuni tra i migliori pizzaioli del Sud d’Italia. Ancora: la premiazione dei 69 vini di Sud Top Wine, il concorso dedicato alle migliori etichette del Sud Italia valutate da una giuria di giornalisti presenti. Uno spazio sarà dedicato alla pesca con esibizioni, dibattiti e il coinvolgimento dei protagonisti della filiera dell’economia blu, attraverso Fish accademia che ormai è un evento nell’evento. Uno spazio sarà dedicato anche alla pesca con esibizioni, dibattiti e il coinvolgimento dei protagonisti della filiera dell’economia blu, attraverso Fish Academy, un sodalizio consolidato ormai da considerare a tutti gli effetti un evento nell’evento.

Talk show e cerimonie di premiazione

Non solo cooking show, banchi di assaggio e masterclass, a Taormina Gourmet spazio anche a dibattiti, talk show e cerimonie di premiazione. Tutto avverrà nella Sala Convegni dell’Hotel Villa Diodoro in uno spazio creato per questi momenti di incontro dove il vino resta il protagonista assoluto. Per ogni attività sarà possibile riservare un posto (se l’ingresso è libero) o acquistare un biglietto (quando l’ingresso sarà invece a pagamento). Sul sito www.taorminagourmet.it e sui profili social dell’evento tutte le informazioni necessarie.