Taormina, Nas sequestrano 30 kg prodotti ittici in un ristorante

Contestate ai titolari di 7 esercizi commerciali violazioni amministrative per oltre 11.000 euro per le irregolarità riscontrate

Nel corso dei controlli agli esercizi pubblici, i Carabinieri di Taormina, con il supporto tecnico specialistico dei militari del N.A.S. di Catania, della Tutela Agroalimentare di Messina e del Nucleo Ispettorato Lavoro del capoluogo peloritano, hanno controllato 7 esercizi commerciali con annessa attività di ristorazione e somministrazione alimenti e bevande. All’esito della verifica, i militari hanno contestato ai titolari violazioni amministrative per oltre 11.000 euro per le irregolarità riscontrate nell’ambito della gestione degli alimenti e delle bevande, tra cui la mancata indicazione degli allergeni, evocazione di prodotti tutelati, carenze igienico sanitarie.

I controlli del Nas

Inoltre, in un ristorante sono stati sequestrati amministrativamente oltre 30 kg di prodotti ittici e a

base di carne, in quanto privi di documentazione attestante la tracciabilità. Nel corso dei controlli agli

esercizi pubblici sono state verificate, altresì, le posizioni dei lavoratori e per uno dei locali è stata elevata

una contestazione per la mancata consegna ai lavoratori della documentazione di instaurazione del rapporto di lavoro.