Caso Taormina, Scarpinato: “Mai ricevuto minacce da Schifani, noi al fianco dei sindaci”

Il chiarimento dell'assessore Scarpinato dopo le tensioni avvenute nelle scorse ore in Aula: "Noi vicini a Comuni".

“Non ho mai ricevuto minacce dal presidente Schifani con il quale stiamo lavorando in piena sintonia e totale sinergia per il bene della Sicilia e per andare incontro alle legittime istanze manifestate non soltanto dal Comune di Taormina, ma da tutti i centri siciliani nei quali ricadono parchi e siti archeologici.

Lo ha dichiarato l’esponente di Fratelli d’Italia e assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, intervenendo sulla questione relativa la normativa della gestione dei parchi archeologici.

Scarpinato: “Siamo al fianco di tutti i sindaci”

“Al sindaco Cateno De Luca, fin dal nostro primo incontro, ho dato piena disponibilità a lavorare a un protocollo che contempli le esigenze relative a questioni attinenti l’ordine pubblico e il decoro urbano, con particolare riferimento allo smaltimento dei rifiuti”.

“Insieme al Governo regionale siamo al fianco di tutti i sindaci per risolvere le problematiche relative agli enti locali”, ha concluso l’assessore della Regione Siciliana.

Foto di repertorio