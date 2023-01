Taroccava i parchimetri per pagarsi spa e vacanze paradisiache: arrestata 50enne

Una 50enne è stata arrestata con l'accusa di peculato per aver manomesso 38 parchimetri e rubato i soldi versati dagli automobilisti

Una donna di 50 anni è stata arrestata e relegata ai domiciliari con l’accusa di peculato.

La 50enne, infatti, avrebbe taroccato i parchimetri del Comune di Busto Arsizio, a Varese, riuscendo ad accumulare ben 95 mila euro.

Dipendente della municipalizzata che gestisce la sosta, con un tastierino elettronico acquistato all’estero la donna avrebbe modificato il funzionamento dei dispositivi senza che questi segnalassero la sofisticazione, potendo così trattenere buona parte delle somme versate dagli automobilisti.

La truffa è andata avanti da novembre 2021 a settembre 2022

La donna avrebbe adoperato il “trucchetto” per quasi un anno, utilizzando il tesoretto raccolto per trattamenti estetici in spa, vacanze in villaggi fitness, acquisto di smartphone e altre spese personali.

Ad incastrarla, i pedinamenti e le intercettazioni raccolte durante le indagini dagli inquirenti, che l’avrebbero vista manomettere tutti e 38 i parchimetri disposti all’interno del Comune.