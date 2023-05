Teatro dei 3 Mestieri di Messina, oggi debutto per “Via Crudex – Cantico della minaccia” di Rosario Palazzolo

Sarà “Via Crudex – Cantico della minaccia” scritto e diretto da Rosario Palazzolo a chiudere la stagione “Tracce d’inchiostro” del Teatro dei 3 Mestieri di Messina.

Questo spettacolo, che è anche la nuova produzione del Teatro dei 3 Mestieri, debutterà in prima nazionale oggi venerdì 26 maggio alle ore 21.00.

Protagonisti sulla scena gli attori Stefano Cutrupi e Silvana Luppino che interpreteranno il testo del noto regista e drammaturgo palermitano sulle paure tipiche degli attori, le loro disavventure e fragilità, con il loro vissuto traboccante di esperienze caduche e zeppo di acrobazie emotive.

Via Crudex – Cantico della minaccia andrà in scena anche sabato 27 maggio alle ore 21.00 e domenica 28 maggio alle ore 18.30.

Rosario Palazzolo presenta così il suo spettacolo: “Ho fatto incetta dei miei temi ricorrenti, quelli per i quali quotidianamente alzo la penna e la butto su un foglio e, insomma, ho affilato i coltelli, come si dice, pure se non si dice proprio così, ho organizzato otto pezzi di un puzzle, che risulterà incompleto, alla fine, beninteso, poiché non era certo mio interesse afferrare tutt’intera la risma, quanto piuttosto imbastire una specie di tauromachia dell’attore. Essere attori, mi pare, una lotta con il pubblico, con il testo, col regista, una lotta con sé stessi, perché scegliere di essere attori, oggi, è una disavventura. Il medesimo discorso potrebbe estendersi a tutte le arti praticate dal vivo, poiché il pubblico ha smesso di essere il pubblico che ciascuno attore immaginava quando s’immaginava un qualche pubblico. In effetti, si è tramutato in un’entità caliginosa, divoratrice di emozioni, dispensatrice di tendenze e disegnatrice di panorami. L’attore è, così, sempre sul punto di soccombere e, così, ho approntato una sfida, una guerra, per la vita e per l’arte. Una Via Crudex senza resurrezione. E so bene che il mio discorso è zeppo di buche, ce le ho messe apposta, però nondimeno mi pare sia un ottimo punto di partenza, per il fallimento. Che solitamente è il mio punto d’arrivo”.