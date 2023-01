Teatro Moncada, la grande incompiuta nello spot sociale degli studenti del Musco

Della struttura rimangono solo macerie. Le stesse sulle quali camminano, suonano e danzano gli studenti della IV A del Liceo artistico

“Il sipario non si è mai alzato e mai si alzerà”. Eppure, gli studenti della IV A del Liceo artistico Angelo Musco riescono per due minuti a far rivivere il teatro Moncada di Librino. Un’opera realizzata, più volte inaugurata e mai utilizzata. Negli anni è stata spogliata, vandalizzata, distrutta. Della struttura rimangono solo macerie. Le stesse sulle quali camminano, suonano e danzano gli studenti della IV A del Liceo artistico Angelo Musco nello spot sociale “Moncada”.

Il progetto

Coordinati dalla docente di Laboratorio audovisivo e multimediale, Sonia Giardina, gli allievi hanno effettuato le riprese e il montaggio del video, coinvolgendo anche i conpagni del liceo musicale e coreutico dello stesso Istituto Onnicomprensivo. Il filamto, come riporta Argo, è stato realizzato nell’ambito del progetto-concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”, di cui è responsabile, nella scuola, Michelangelo Caponetto, docente di Storia e Filosofia. Ha poi ricevuto il premio speciale Scuola Siciliana al festival ‘Via dei Corti’, che si è svolto lo scorso dicembre a Gravina di Catania.