TeLiMar Palermo a Bologna nella sesta giornata di A1

È a Bologna il TeLiMar Palermo, che nella sesta giornata del Campionato di A1 sarà impegnato con la neopromossa De Akker. Domani, sabato 26 novembre, alle ore 14,30 fischio d’inizio del match alla piscina olimpica Carmen Longo del capoluogo emiliano agli ordini degli arbitri Calabrò e Nicolai. La partita sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social del De Akker Team.



Il Club dell’Addaura arriva all’appuntamento con il sesto posto in classifica, a quota 9 punti, a pari merito con il Trieste: «Quella di sabato scorso contro il Brescia è stata una buona partita, anche tenendo conto di tutte le vicissitudini a cui siamo andati incontro – sottolinea il tecnico Gu Baldineti -. Una su tutte, l’assenza di Lo Cascio e Vitale, che speriamo di recuperare per la sfida di domani».

La De Akker, invece, a quota 4 punti, spera di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione: «Il Bologna incontrato in Coppa Italia ad inizio stagione non era al suo massimo – dice l’allenatore ligure -. In quel momento noi stavamo nuotando tanto. Eppure, ci hanno messi in difficoltà. Quella di domani sarà una partita completamente diversa. Loro sono cresciuti. Molti giocatori, che in Coppa Italia erano al loro primo approccio con il livello della A1, hanno ormai finito di pagare lo scotto del salto di categoria. Mi aspetto, quindi, una partita difficilissima, combattuta da entrambe le parti. Una partita che vogliamo vincere».