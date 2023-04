Telimar Palermo in casa della capolista Pro Recco

Terz’ultimo appuntamento della regular season

Terz’ultimo appuntamento della regular season di A1 di pallanuoto maschile per il TeLiMar Palermo, che domani, sabato 8 aprile, sarà impegnato in casa della capolista Pro Recco. Fischio d’inizio alle ore 17 alla piscina Antonio Ferro di Punta Sant’Anna. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Paoletti e Braghini. La partita verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dei padroni di casa.



I Campioni d’Italia arrivano da una stagione condotta al massimo sui tre fronti. Vincitori della Coppa Italia, aspirano anche quest’anno all’en plein: «Il Recco è la squadra più completa – spiega coach Marco Baldineti – insieme al Novi Beograd. Gli italiani, però, hanno un’arma in più: Sandro Sukno, un allenatore davvero molto bravo, che sta dando quel qualcosa in più. Quindi, incontrarli è ancora più difficile, per tutti. Quello che dispiace – sottolinea – è che non riusciamo mai ad affrontare i liguri con il nostro roster al completo. All’andata, mancava Alex Giorgetti per infortunio. Adesso, mancherà Mario Del Basso, che deve scontare il secondo turno di squalifica. Noi ce la metteremo chiaramente tutta, ma penso che, se arriveremo ai play-off Scudetto, giocheremo al completo e potremmo sicuramente metterli ancora di più in difficoltà».