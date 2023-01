TeLiMar Palermo “corsaro” a Roma: padroni di casa Distretti Ecologici ko 10-8

Meritata vittoria del TeLiMar Palermo nel difficile campo del Polo Natatorio di Ostia nella dodicesima giornata del Campionato di A1

Meritata vittoria del TeLiMar Palermo nel difficile campo del Polo Natatorio di Ostia. Nella dodicesima giornata del Campionato di A1, i grintosi padroni di casa della Distretti Ecologici Nuoto Roma vendono cara la pelle, restando in partita sino alla fine. Risultato di 10-8 per il team di Gu Baldineti, che sabato affronterà in casa la Rari Nantes Savona nell’ultimo turno del girone di andata.

Il tecnico Baldineti: “Buona partita complessiva”

Per il tecnico Gu Baldineti una previsione azzeccata: «Eravamo consci che sarebbe stata una partita durissima – dice -, la squadra ha fatto una buona partita complessiva, con tanti errori individuali anche dovuti dall’impossibilità di allenarci al meglio per i noti problemi alla piscina Olimpica comunale di Palermo. Complimenti alla Roma per il bel gioco espresso e per la grinta mostrata e complimenti al nostro portiere Jurisic che ha parato in tre situazioni un 1vs0, oltre che un rigore. Ora ci prepariamo con fiducia alla partita di sabato».