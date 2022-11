Tennis, Djokovic show a Torino: il serbo vola in finale

Novak Djokovic sta letteralmente regalando spettacolo alle Atp Finals di Torino.

Il fuoriclasse serbo, infatti, vola in finale, dopo aver battuto in semifinale l’americano Fritz 7-6, 7-6 dopo un match combattutissimo durato circa un’ora e mezza.

Per Nole si tratta dell’ottava finale in carriera nelle Atp Finals: adesso il mirino è puntato verso la sesta vittoria in assoluto nel torneo, traguardo che gli consentirebbe di agguantare Roger Federer.

L’ultimo ostacolo per Djokovic uscirà dall’altra semifinale in programma tra Ruud e Rublev.