Tennis, Medvedev è re di Roma: batte Rune e conquista gli Internazionali d’Italia

Daniil Medvedev vince gli Internazionali d'Italia 2023: doppio 7-5 inflitto all'americano Rune e 20° titolo in carriera

Daniil Medvedev è il campione degli Internazionali d’Italia 2023. Il talento russo, che prima di quest’anno non aveva mai vinto un match al Foro Italico, ha battuto in finale Holger Rune con un doppio 7-5 in un’ora e 42 minuti di gioco.

Primo titolo per Medvedev su terra battuta

Medvedev, che da lunedì tornerà n. 2 al mondo, mette in cassaforte così il ventesimo titolo della sua carriera, il primo su terra rossa.

Dopo un primo set autoritario, Daniil ha sofferto un po’ di più nel secondo set, contrassegnato da errori sia da una parte che dall’altra. Medvedev, però, è salito in cattedra nel momento decisivo recuperando da 3-5 con una serie di quattro game consecutivi