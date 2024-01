Tennis, niente Australian Open per Matteo Berrettini

Lo staff medico, in via precauzionale, comunica il forfait dell'azzurro

Il team medico che affianca Matteo Berrettini ha deciso il suo ritiro dagli Australian Open per non mettere a rischio il resto della stagione. Matteo si è allenato molto intensamente negli ultimi mesi e ha voluto partire per l’Australia per poter aspettare fino all’ultimo momento prima di prendere una decisione definitiva.

Il comunicato

“Matteo ha in programma di disputare una stagione lunga quest’anno con molti tornei, gareggiare ora quando non è al massimo delle condizioni fisiche sarebbe rischioso” dichiarano dal suo management