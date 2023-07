Tennis, super Sinner a Wimbledon: è semifinale

Uno straordinario Jannik Sinner conquista la prima semifinale Slam della sua carriera: eguagliato il risultato raggiunto 2 anni fa da Berrettini

Straordinario Jannik Sinner a Wimbledon: il successo nei quarti contro Roman Safiullin gli vale il primo accesso a una semifinale di uno Slam.

A eccezione di un passaggio a vuoto nel secondo set, il talento altoatesino domina e si impone 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 sul russo: mai in carriera era arrivato così in fondo in un Major. Adesso, il 21enne di San Candido attende di conoscere il suo avversario: sarà uno tra Novak Djokovic e Andrey Rublev.

Sinner scrive la storia: prima semifinale in uno Slam

Jannik Sinner ha scritto la storia del tennis italiano a Wimbledon: battendo in quattro set Roman Safiullin, il giovane tennista ha conquistato la sua prima semifinale in uno Slam.

Per lui, sull’erba londinese, un risultato mai ottenuto finora in carriera, raggiunto nel Major inglese due anni fa da Matteo Berrettini.