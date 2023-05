Tensione al Policlinico di Palermo: ubriaco aggredisce personale e impaurisce i pazienti

Il tempestivo intervento della vigilanza ha evitato il peggio

Non si ferma la scia di aggressioni al personale sanitario intento a svolgere le proprie mansioni all’interno soprattutto dei pronto soccorso degli ospedali. L’ultima, al Policlinico del capoluogo siciliano, ha visto un paziente, in evidente stato di ebbrezza, aggredire gli operatori e danneggiare una barella perchè, a suo dire, non avevano eseguito le cure necessarie.

L’intervento della vigilanza

Paura tra gli altri pazienti che hanno assistito alla scena. E’ stato grazie all’intervento del personale della società di vigilanza Mondialpol e della polizia che i danni sono stati contenuti.