Tensione al Comune di Favara, cittadino rompe una porta e insulta i dipendenti

"La mia solidarietà ai dipendenti comunali per l’increscioso evento accaduto", scrive il sindaco di Favara, Antonio Palumbo

Un cittadino rompe una porta e insulta i dipendenti. Si sono vissuti momenti di tensione al Comune di Favara, in provincia di Agrigento, all’interno degli uffici comunali di via Beneficenza Mendola.

Momenti di tensione

L’uomo, lamentando ritardi nello svolgimento di alcune procedure, è andato in escandescenza e ha iniziato a insultare i dipendenti del Comune, prima di spaccare una sedia e una porta. Lanciato l’allarme,. sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Il post del sindaco

“La mia solidarietà ai dipendenti comunali per l’increscioso evento accaduto – scrive il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, in un post sulla pagina Facebook – , un cittadino ha inveito contro di loro e spaccato una porta e una sedia degli uffici di via Beneficenza Mendola lamentando, a suo parere, dei ritardi nello svolgimento di alcune procedure. Al momento l’ente sta ancora scontando dei problemi ai server dovuti all’attacco hacker su base nazionale avvenuto nelle scorse settimane – precisa il primo cittadino – e i sistemi informatici non hanno ripreso la piena funzionalità. Serviranno ancora alcuni giorni per regolarizzare la situazione, e chiediamo pertanto ai cittadini di avere ancora un po’ di pazienza. Sarà presentata denuncia”, conclude postando alcune foto dei danni subiti.