Tenta e fallisce truffa dello specchietto: 20enne catanese picchia anziano e viene arrestato

E' stato arrestato nelle scorse ore il giovane 20enne che lo scorso agosto aveva tentato di rapinare un anziano picchiandolo successivamente

Aveva prima tentato, con l’aiuto di un complice, di truffare un anziano in Sardegna, ma di fronte alla sua reazione era esplosa la furia. E’ stato arrestato a Livorno un 20enne di Adrano ricercato da agosto. In base a quanto è stato ricostruito dai carabinieri, aveva cercato di mettere a segno la truffa dello specchietto ai danni di un uomo di 75 anni, a Villasor.

L’anziano non era caduto nella trappola: il giovane l’ha picchiato

L’uomo non c’era cascato e il giovane, insieme a un coetaneo, l’aveva picchiato, danneggiando anche l’auto con una sbarra di metallo per poi fuggire col suo portafoglio. La vittima aveva denunciato tutto ai militari di Sanluri che avevano avviato le indagini. Il giovane arrestato ha già dei precedenti per episodi simili.

La tentata truffa

L’episodio è accaduto alla vigilia di Ferragosto: la vittima era alla guida della sua Volkswagen Polo, quando era stato avvicinato da due ragazzi su una macchina bianca che l’avevano costretto a fermarsi per poi accusarlo di aver danneggiato lo specchietto retrovisore della loro macchina. Il 75enne aveva reagito negando ogni responsabilità e i due lo avevano colpito con calci e pugni. Conseguentemente, la vittima aveva riportato numerose ferite ed era stata trasportata in ospedale.