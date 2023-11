Tenta di passare lo Stretto di Messina con 600mila euro in contanti: denunciato

Le banconote sono state sequestrate e l'automobilista, un cittadino di origini calabresi, denunciato per riciclaggio e ricettazione

Da Palermo a Villa San Giovanni con 600mila euro in contanti. I finanzieri del Comando provinciale di finanza di Messina, durante i controlli ai mezzi in transito sullo Stretto di Messina hanno fermato agli imbarcaderi un cittadino di origini calabresi, proveniente da Palermo e diretto in Calabria. Insospettiti dal suo atteggiamento insolitamente agitato le Fiamme gialle hanno deciso di approfondire il controllo con e grazie al fiuto di Haidy, un ‘cash dog’ appositamente addestrato per annusare la valuta, i finanzieri hanno scoperto, nascoste in un borsone sistemato nel portabagagli dell’auto, numerose mazzette di denaro contante, in tagli da 200, 100, 50, 20, 10 e persino 5 euro. I soldi per un totale di circa 600mila euro, erano avvolti con pellicola trasparente e nastro adesivo da imballaggio.

Le banconote sono state sequestrate

L’uomo è risultato il componente di un nucleo familiare beneficiario del reddito di cittadinanza, inoccupato e privo di qualsiasi fonte di sostentamento. Le banconote sono state sequestrate e l’automobilista denunciato per riciclaggio e ricettazione.