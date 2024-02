Tentano colpo in negozio di elettronica: fermati tre ladruncoli grazie ad allarme da Catania

Un istituto di vigilanza catanese ha comunicato ai carabinieri di Padova costa stesse per succedere nel negozio Bruno Euronics

L’istituto di vigilanza “The Guardian” di Catania è riuscito a sventare nella notte tra il 22 e il 23 febbraio un tentativo di spaccata che un terzetto di romeni, di età compresa fra i 28 e i 32 anni, ha tentato di portare a compimento ai danni di un negozio della catena Bruno Euronics a Padova. I tre ladri, dopo avere sollevato la copertura in ghisa di un tombino, si sono diretti verso una delle vetrine e hanno cominciato a colpirla con grande determinazione.

Provvidenziale l’allarme lanciato dall’istituto di vigilanza di Catania

Il vetro però ha resistito e dalla centrale operativa della “The Guardian” alla zona industriale di Catania è partita la segnalazione che ha consentito ai carabinieri di Padova di arrivare in pochi minuti nel negozio di via San Marco, alla periferia est del capoluogo patavino, e di bloccare i malfattori. “La particolarità – dice l’istituto – sta proprio nella circostanza che, in virtù di sistemi di allarme e di telecontrollo sempre più sofisticati, oggi è possibile che da Catania si possa sventare un furto addirittura all’altro capo del Paese”.

